演歌歌手の藤あや子が6日に自身のアメブロを更新。張り切って用意した弁当を公開した。【映像】藤あや子が作った“洋食屋さんクオリティー”料理この日、藤は「心を込めて作りました」というタイトルでブログを更新し「あや弁 今年初の松茸ごはん香りがいい〜」と弁当を作ったことを報告。「しらすと桜海老の出汁巻き かぼちゃ煮物 切り干し大根 春巻き 肉団子 ブロッコリーサラダ」と彩り豊かな弁当のメニューを紹介した。