―［貧困東大生・布施川天馬］― みなさんは『8番出口』をご存じでしょうか？コタケクリエイトが製作したホラーウォーキングシミュレーターゲームで、インディーズながら大反響を呼びました。ありとあらゆるYouTuberがこぞって動画のネタに取り上げた上に、独特なゲームシステムは「8番ライク」と呼ばれるジャンルを確立したほど。伝説的な大ヒットを飛ばした『8番出口』は、二宮和也氏を主演として実写映画となりました。