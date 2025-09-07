愛犬の体臭が気になるときの4つの要因 犬は生まれながらの臭いが多少なりともするものです。しかし、急に臭いがキツくなったり臭いが変わったりする場合は、何らかの悪影響を受けている可能性があります。 まずは、犬の体臭が気になるときの4つの要因をチェックしてみましょう。 1.全身の皮膚や被毛 犬の体臭の多くは、全身の皮膚や被毛が要因となっていることが多いです。いわゆる獣臭と呼ばれる臭いは、犬の全身に分布する