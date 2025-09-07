北日本から西日本にかかる前線の影響で、日本海側を中心に8日(月)にかけて大雨のところがありそうです。石川県と新潟県では、7日(日)夜のはじめごろから8日(月)の明け方にかけて線状降水帯が発生し大雨による災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害などに警戒をしてください。7日午後9時の予想天気図です。北海道の北に低気圧があり日本海を通るようにして前線が大陸まで長くのびています。8日にかけては前線が