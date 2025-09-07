日本代表は6日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、スコアレスで引き分けとなった。FIFAワールドカップ26アジア最終予選で急成長を遂げている守護神・鈴木彩艶は先発フル出場。67分にはメキシコのFKからピンチを迎えたが、見事なセーブで完封に貢献した。「準備が良かったですし、しっかりと止まって、手の位置も良かった。落ち着いた対応ができたと思います」と振り返った。最後までゴールネットを揺らすことができず、