日本代表は6日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、スコアレスで引き分けとなった。三笘薫は左ウイングバックの位置で先発出場し、81分までプレー。練習初日と2日目は個別での調整となった中で先発出場を果たし、前田大然の投入後はポジションを1列上げてシャドーの役割もこなした。日本は立ち上がりから勢いを持って、メキシコゴールに迫っていく。しかし、最後まで決定打はなく、終わってみれば枠内シュート2本でのスコア