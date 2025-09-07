今季は守備面での活躍も目立つ阪神・佐藤輝明(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextセ・リーグ首位独走の阪神は9月6日の広島戦（甲子園）に4-1で競り勝った。3連勝で優勝マジックは「1」。7日の同カードに勝てば、無条件で2年ぶりのリーグ優勝が決まる。1990年の巨人の9月8日を塗り替え、2リーグ制後の史上最速Vとなるか。【動画】いけ！史上最速V 2025年9月6日 【阪神 vs 広島】 佐藤義則の眼6日の試合は広島先発・常廣羽也斗の前