◇プロ野球パ・リーグ 楽天 4-2 ソフトバンク(7日、みずほPayPayドーム)ここまで5連勝中のソフトバンクは逆転負けを喫し、9月初黒星を喫しました。なお同日に2位日本ハムが敗れたため、優勝マジックは1つ減って「15」に到達しました。試合が動いたのは2回。ソフトバンク打線は対する楽天の先発・藤井聖投手の前に2アウトまで持ち込まれるも、連打で2、3塁の好機を迎えます。ここで打席に向かった野村勇選手は好機を生かし、先制タ