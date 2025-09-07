白井貴子と聞いて思い浮かぶのは、ヒット曲『Chance！』と、代名詞である「ロックの女王」「学園祭の女王」だろう。1981年のデビュー時、まだ日本人で女性がロックをやるなんて憚られる時代に女性ロックシンガーとしての地位を確立して、時代を切り開いた。【写真】80年代、「ロックの女王」として音楽シーンを彩った頃の白井貴子現在ではミュージシャンにとどまらず、生まれ育った神奈川県の「かながわ環境大使」としてさまざ