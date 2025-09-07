「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）７番人気のケリフレッドアスクが逃げ切り、重賞初勝利を飾った。２着には２番人気のジョスラン、３着には４番人気のダノンフェアレディが入り、上位３頭が秋華賞（１０月１９日・京都）の優先出走権を獲得した。１番人気のリンクスティップは８着に終わった。選んだ戦法は逃げだった。好スタートからハナを奪ったケリフレッドアスクは、外からマイスターヴェルクにかぶされてもスピードを緩め