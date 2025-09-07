「オリックス３−２日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）日本ハムが激痛の逆転負けで同一カード３連敗を喫してしまった。ソフトバンクも敗れたため、ゲーム差は４のままとなったが、ソフトバンクの優勝マジックは１５に減った。先発・福島が２点リードの五回に１点を失うなど５回１／３を７安打１失点。１点リードの六回一死二、三塁のピンチで登板した２番手・宮西が宗を空振り三振に奪ったものの、２死としてから登板した