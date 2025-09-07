元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が7日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。若い頃の淡い思い出を振り返った。この日、一茂とかまいたちはスイーツの街・自由が丘を探索。緑が丘の線路付近を歩いていると、一茂が「昔付き合ってた彼女がこの辺にいまして」と若かりし頃を回顧。「東急大井町線の電車のガタンゴトンて音が彼女の部屋から聞こえて、あるとき雨が降ってきて、窓のす