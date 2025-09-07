楽天４―２ソフトバンク（パ・リーグ＝７日）――楽天はボイトが三回に９号ソロ、五回に１０号ソロと、２打席連続でアーチをかけた。同点弾となった三回のソロについてボイトは「取られた後にすぐ追いつけたのは良かったよ」と振り返った。