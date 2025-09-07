「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）８番人気のカンチェンジュンガ（牡５歳、栗東・庄野）が直線豪脚を発揮してサマースプリントシリーズ最終戦を制した。勝ち時計は１分７秒４（良）。２着に２番人気のママコチャ、３着には１番人気のトウシンマカオが入った。１着のカンチェンジュンガはスプリンターズＳ（２８日・中山）の優先出走権を獲得した。川田との新コンビで臨んだカンチェンジュンガが鮮やかな差し切りで、２月