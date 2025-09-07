【横浜創学館−光明相模原】初回２死二、三塁。右越えの２点適時三塁打を放った横浜創学館の谷岡＝等々力◆横浜創学館９−２光明相模原（７回コールド）横浜創学館は光明相模原に七回コールド勝ち。森田監督が「貴重な思い切り振れる選手」と評す１年谷岡が２安打２打点と活躍した。初回２死二、三塁で５番谷岡。「とにかく先制点がほしかった」と真ん中高めの直球を逆方向へ。右翼手の頭を越える２点適時三塁打となり、試合