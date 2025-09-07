ガールズグループILLITが日本最大のファッションの祭典のオープニングステージを飾り、トレンドのアイコンとしての地位を示した。【写真】『セーラームーン』？モカ、アニメ級ビジュ去る9月6日、ILLITは日本のさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC」）にオープニングスペシャルアーティストとして参加した。ILLITは、世界中の10〜20代のファンに愛さ