【モデルプレス＝2025/09/07】シンガーソングライターの大黒摩季が7日、自身のInstagramを更新。弟の礼騎さんが亡くなったことを公表した。【写真】大黒摩季、実弟との思い出ショット◆大黒摩季、弟の死を報告大黒は「昨日9／6のam2：31 愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と礼騎さんの死去を報告。「8／30札幌hitaruでのライブに家族で来て いつになく喜び楽しみ 珍しく丸ごと褒めてくれた 可愛い笑顔と昔を思い起こさ