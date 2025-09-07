友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は合コンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のひかりは友だちと合コンをすることになったのですが、どうやら相手はクセ強男子のようでした。身構えていくと、相手の男子・伊吹くんは思ったよりも話しやすかったようです。彼が話しやすいのには、ある理