◇体操男子種目別メダリスト選手権（７日、東京・エスフォルタアリーナ八王子）世界選手権（１０月、ジャカルタ）の種目別代表の南一輝（エムズスポーツクラブ）が、床運動で１４・０９９点を出し、２位に入った。床運動のスペシャリストだが、着地が決まらないなど完成度を上げきれず優勝を逃した。南は「最近、両足のアキレス腱（けん）がすごく痛くて練習がつめていなかったのもあって、こういう演技になってしまった。痛