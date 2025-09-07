９月７日の札幌１１Ｒ・丹頂Ｓ（３歳上オープン、芝２６００メートル＝１２頭立て）は、９番人気のミステリーウェイ（セン７歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）が、見事な大逃げでオープン初勝利を挙げた。勝ち時計は２分４４秒８（稍重）。後続を大きく引き離した逃走劇に場内がどよめいた。７番枠からすんなりハナを奪い、１週目のホームストレッチでは早くも大きくリードを広げた。２周目の３、４コーナーでは後続