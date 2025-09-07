◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）首位タイからスタートした２０歳のルーキー荒木優奈（Ｓｋｙ）が、同じ最終組で回った好調の柏原明日架（富士通）に競り勝ち、ツアー初優勝を飾った。２番でボギーが先行したが、その後、５バーディー。６８で回り、通算１２アンダーで勝ちきった。５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５