【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.183】この世には、「この子に選ばれた」と思えてならない猫との出会いがあるもの。おしけんさん（@oshikenhalnatsu）は2016年のお盆休み中に趣味の釣りを楽しんでいたところ、1匹の子猫から猛アプローチを受け、“猫との暮らし”がスタートしました。◆川釣り中に1匹の子猫から“猛アプローチ”を受けて…その日、川釣りをしていたおしけんさんは、大漁祭りに大喜び