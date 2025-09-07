長く続く残暑のせいで、「テカる」「ファンデが毛穴に落ちる」そんな悩みを抱えていませんか？これまで1000個ほど化粧下地を使用してきた、下地マニアの美容ライター遠藤幸子が、ケイト（KATE）の新作下地で夏の悩みを解決できるか徹底レビューします。◆今回試したケイトの化粧下地ってどんな商品？「ケイト ポアレスキーパー」は、2025年7月19日に発売された新製品。頬の毛穴の大きさによって化粧崩れの仕方が異なることに