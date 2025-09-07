“結婚後初の帰国”ならず──。2021年に渡米して以降、ニューヨークで暮らす小室圭さんと元皇族の小室眞子さん（33）夫妻。9月6日に行われた眞子さんの弟で秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」に顔を出すことはなかった。【写真】〈小室夫妻のお出かけスリーショット〉ベビーカーを覗き込むしあわせショット宮内庁は今年5月、眞子さんの第1子出産を正式に発表した。もともと手を繋いでデートをする姿など夫婦仲の良さが話題に