オリックス３―２日本ハム（パ・リーグ＝７日）――腰のコンディション不良の影響で今季初登板となったオリックス・山下が奪三振ショーを演じた。最速１５７キロの直球は威力抜群。カーブも落差と切れがあり、一回から二回一死まで４者連続で空振り三振に仕留め、５回を投げて毎回の１１三振を奪った。二回二死から２四球を与えて先制打を浴びるなど計２失点と課題も残り、「良い球も悪い球もあった。しっかりと修正していきたい