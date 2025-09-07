男性皇族のみ行われる“成年式”は40年ぶりのこと。あらためて皇室や皇位継承の在り方を考えるきっかけにもなりそうです。【写真で見る】悠仁さま「加冠の儀」の様子新たな皇位継承の在り方とは悠仁さま「成年式」40年ぶり減り続ける皇族皇族方が待つ、大広間に入られた悠仁さま。この時、頭に付けていたのは未成年用のものです。そして始まったのが、「加冠の儀」。燕尾纓（えんびのえい）と呼ばれる⻑い装飾具がついた