韓国のメディア各社は、石破総理が辞任する意向を固めたことについて日本のメディアを引用する形で速報で報じました。韓国では日韓関係を重視する姿勢を示してきた石破総理に対し、好印象がもたれています。その一方で、次期総理候補とされる高市・前経済安全保障担当大臣や小泉農水大臣に対する警戒感は根強く、大手紙・東亜日報は高市氏について「『女性安倍』に分類される強硬な右派」と紹介しています。その上で今後、両国が合