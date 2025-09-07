韓国メディアのＮｅｗｓ１が７日、進化していくＫ−ＰＯＰ文化の移り変わりについて解説した。ＢＩＧＢＡＮＧのＧ−ＤＲＡＧＯＮは２０１７年、２枚目のミニアルバム「クォン・ジヨン」をＵＳＢで披露し、形態論争を巻き起こした。その後、サークルチャート（当時ガオンチャート）は「チャートアルバムの定義を『著作権法上の複製物』または『オフラインレコード』から『セット単位で販売される商品』に変更する」と発表。多様