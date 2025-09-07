エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が7日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分、関西ローカル）に出演。番組では「外国人問題を徹底総括！日本人ファーストを考える」をテーマに各パネリストが意見をぶつけ合った。移民政策について立憲民主党の米山隆一衆院議員は「日本を維持するため受け入れざるを得ない」とパネルで見解を表示。フィフィは「さっきからこの米山さんの回答はすごく嫌い」とかみ