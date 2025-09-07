◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(7日、バンテリンドーム)巨人は5回裏、無死満塁でリリーフ登板した船迫大雅投手が中日を無失点に抑えました。先発した横川凱投手は4回まで細川成也選手のソロホームランによる1失点で抑えました。しかし3点リードで迎え勝ち投手の権利がかかった5回、ヒットと四球で無死満塁のピンチを招くと岡林勇希選手へ押し出し四球。ここで阿部慎之助監督が船迫投手への交代を決断します。2点リードの無死満塁