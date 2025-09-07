バレーボールの世界一決定戦“世界バレー”の初戦を13日に迎える男子日本代表（世界ランク5位）。世界バレー前、最後の強化試合を7日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYでイタリア（同2位）と行いセットカウント1−3（21ー25、20ー25、25ー16、32−34）で敗れ2連敗。日本代表は世界バレー前、4試合の強化試合を2勝2敗で終えた。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバースタメンはキャプテンの石川