アメリカ・ロサンゼルス近郊で6日、日本映画を通じて現地との交流を深める映画祭が開かれました。「ロサンゼルス日本映画祭」は、日本映画を通じて日本の文化や伝統を紹介し、交流を深めることなどを目的に2003年から開催されています。6日に上映された映画「わたしの居場所」は、人付き合いが苦手な主人公が、神戸を舞台に震災によって生まれたつながりをきっかけに自分の居場所を見つけていく姿を描いた作品です。阪神・淡路大震