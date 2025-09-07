気象台は、午後4時2分に、洪水警報を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・村上市に発表 7日16:02時点下越では、8日朝まで土砂災害に、8日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報・土砂災害8日朝にかけて警戒・浸水8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間7日夜遅く□洪水警報【発表】8日明け方にかけて警戒