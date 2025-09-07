プロ野球・中日は7日、岡田俊哉投手が今シーズン限りで現役を引退することを発表。同日引退会見が行われました。岡田投手は智弁和歌山高校から2009年ドラフト1位で中日に入団。切れ味鋭いスライダーを武器に中日一筋16年を過ごしていました。プロ4年目の2013年に初登板を果たすと、その年66試合に登板し飛躍の1年に。2016年には強化試合で侍ジャパンに初選出。翌年のWBCでも日の丸を背負い世界の舞台で活躍してきました。しかし23