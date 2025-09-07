サメによる襲撃があった海岸に派遣された警官＝６日、豪シドニー/Nine News（ＣＮＮ）オーストラリア東部のシドニー近郊の海岸で、男性がサメに襲われ死亡する事故があり、当局がサメの捜索を行っている。警察によると、死亡したのはマーキュリー・プシラキスさん（５７）。６日にシドニー北部のロングリーフビーチの沖合約１００メートルで、サーフィン中に大型のサメに襲われた。シドニーでサメに襲われて人が死亡したのは１９６