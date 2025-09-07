◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本３−０キューバ（７日・沖縄セルラー那覇）高校日本代表がキューバに勝利し、開幕３連勝を飾った。日本は０−０で迎えた３回先頭。３番の為永皓（ひかる・横浜３年）が左前安打で出塁すると、４番の阿部葉太（横浜３年）は投手へのボテボテの当たりとなったが、これをキューバの先発左腕・ペントンが一塁へ悪送球。その