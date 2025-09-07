◆パ・リーグオリックス―日本ハム（７日・京セラドーム大阪）オリックスが逆転勝ちで、２カードぶりの同一カード３連戦３連勝を飾った。２点ビハインドの５回、２死一、二塁で広岡が中前適時打。１点差に詰め寄ると、６回は２死二、三塁で紅林が左前に同点適時打を運んだ。同点の７回、１死一、三塁で太田の代打・西野が右前に決勝適時打。３５歳の野手最年長が試合を決めた。成長過程による腰のコンディション不良が回復