◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）中日は５回に、無死満塁の絶好機をつくったものの、１得点に終わった。１―４の５回。先頭の代打・辻本が中堅への二塁打で出塁すると、ブライトが四球を選んだ。続く、田中が一塁への内野安打でつなぐと、３番・岡林が押し出し四球で、１点を返した。なおも無死満塁とチャンスは続いたが、ここで巨人は先発・横川を降ろし、２番手で船迫を送り込んだ。前の打席に