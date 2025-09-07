◆バレーボール男子強化試合第４戦（７日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦した。セットカウント１―２で迎えた第４セット。宮浦健人のサービスエースで先制すると高橋藍、石川祐希も得点。７―４とし、相手がタイムアウトを要求した。その後も日本は流れを切らさず、宮浦、藍ら主力が躍