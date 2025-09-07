◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）優勝マジック1としている阪神は、広島戦に備えて軽快に体を動かした。選手に浮ついた様子は見られず、引き締まった表情でグラウンド入りした。今季、遊撃や左翼で活躍の場を広げた熊谷は、節目の一戦を前に、髪を短く刈り上げた「丸刈り」に近いスタイルに髪型を一新。「暑いので…」と苦笑いしながら、報道陣の前に姿を現した。