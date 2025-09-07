SUPEREIGHTの横山裕（44）と村上信五（43）が7日放送の日本テレビ「あの頃からわたしたちは」（後3・00）に出演。出会いを振り返った。横山と村上は1996年、同日に事務所に入所した29年来の仲。下積み代から苦楽を共にしてきた。横山は「そもそも15歳、お互い中3の時」と切り出すと、村上が「同じオーディションで初めて会って」と相づち。横山は「クリスマスイブな。当時ジュニアやった頃、初々しかったから“サンタさん