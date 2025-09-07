衆院選の開票中に腕組みする自民党総裁の石破首相＝2024年10月、東京・永田町の党本部石破茂首相（自民党総裁）は7日、辞任の意向を固めた。複数の政権幹部が明らかにした。参院選大敗を受け、閣内を含む党所属国会議員や地方組織に総裁選前倒し要求が広がり、政権運営が立ちゆかないと判断した。自民は早期に総裁選を実施し、後任選出を急ぐ。首相は7月の参院選大敗直後「政治空白をつくるべきではない」と続投を表明。7月28