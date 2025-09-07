歌手の華原朋美（51）が7日までに自身のインスタグラムを更新。長男への愛情いっぱいのコメントとハグショットを公開した。【写真】「ほっそり！」51歳・華原朋美の“抱っこ姿”投稿で、「君がいるから頑張れるよ」「いつもありがとう」「ママは最高に幸せだよ これからも毎日いっぱい笑おうね」と、ハートと星の絵文字を添えてコメント。ほっそり二の腕あらわ＆ひざ上ワンピース姿でy長男を抱っこし、頬を寄せる写真を公開し