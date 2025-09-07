第1回「2026ミスター・ティーン・ジャパン」決定戦が7日、都内で開催され、神奈川県出身の水戸虹一輝（みと・ないき）さん（17）が初代グランプリに輝いた。この日、予選を勝ち上がった9人が自己PRと特技を披露。水戸さんは「夢は世界的な俳優になること」とし、「仮面ライダーに憧れた。子どもに夢を与えたるような俳優にはりたい」とアピール。「日本だけでなく、世界の子どもにも夢を与えたい」と続け、「グランプリを取って夢