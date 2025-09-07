◇男子ゴルフツアーロピアフジサンケイ・クラシック最終日（2025年9月7日山梨県・富士桜CC＝7424ヤード、パー70）首位タイでスタートした長野泰雅（22＝福岡地行）が、4バーディー、2ボギーの68で回り、通算10アンダーで初優勝した。22歳124日は、歴代16位の年少初優勝だった。1打差の2位に、ホールインワンを達成するなど今大会最少ストロークの63で追い上げた杉浦悠太（23＝フリー）、2打差からの逆転を狙った蝉川泰果