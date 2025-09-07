◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2025年9月7日京セラD）オリックスが今季5度目の同一カード3連勝。ポストシーズンで対戦する可能性のある日本ハムに対し、今季の負け越しがなくなった。2点劣勢の5回に広岡の適時打で1点を返すと、6回に紅林が3番手・玉井から同点タイムリー。そして7回は1死一、三塁で、試合前までリーグ2位の打率を誇っていた太田に代打・西野を起用。野手最年長が期待に応え、決勝の右前適時打を放