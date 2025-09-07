俳優の向井理（43）が7日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。「休みは1年で10日」だった当時を振り返った。20代後半は超多忙で「『ゲゲゲの女房』をやりながら、民放にも2個出てたから。『新参者』と『ホタルノヒカリ2』。週7日出てた」という。「その3カ月、毎日出続けてた。休みは1年で10日」と話した。MCのお笑いコンビ「EXIT」兼近大樹が「よく問題起こさなかった