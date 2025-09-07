◇プロ野球パ・リーグ オリックス 3-2 日本ハム(7日、京セラドーム)ここまで敵地で2連敗中だった日本ハム。序盤に幸先よく先制するも、終盤に逆転を許し、痛恨の3連敗を喫しました。今季初先発となったオリックス・山下舜平大投手の前に初回から三者連続三振とされた日本ハム打線。しかし2回に連続四球で2アウト1、2塁の好機をつかむと、田宮裕涼選手のタイムリーで1点を先制しました。さらに5回には清宮幸太郎選手が第10号ソロで