鈴木彩艶が好セーブを披露した日本代表は現地時間9月6日にアメリカのオークランドでメキシコ代表と国際親善試合を行い、0−0で引き分けた。一進一退の攻防が繰り広げられたなか、先発フル出場した守護神のGK鈴木彩艶（パルマ）がビッグセーブでチームを救った。日本は前半から積極的なハイプレスで試合に入り、MF久保建英の際どいシュートなどメキシコのゴールに迫った。後半に入ると、久保のチャンスメイクからFW南野拓実が絶