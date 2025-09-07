０９年の天皇賞・春を制したマイネルキッツは、２３年６月から北海道浦河町にある「うらかわ優駿ビレッジＡＥＲＵ」で功労馬として余生を過ごしている。Ｇ１馬の引退後を取材した。現在はマイネルキッツのほか、ナカヤマフェスタ（１０年の宝塚記念制覇、凱旋門賞２着馬）、スズカフェニックス（０７年高松宮記念Ｖ）、オウケンブルースリ（０８年菊花賞Ｖ）の４頭の功労馬がけい養されている「うらかわ優駿ビレッジＡＥＲＵ」